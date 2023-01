Horrendalne podwyżki w PTBS. Nawet kilkaset złotych miesięcznie. Mieszkańcy są oburzeni i chcą iść do sądu

Podwyżki czynszów w PTBS

Jak dodaje, mieszkanie, które wynajmuje od PTBS, ma wielkość 46 metrów kwadratowych. Oznacza to, że sam czynsz wzrośnie o 126,5 zł . Doliczyć do tego należy wyższe od 1 stycznia o ponad 100 zł zaliczki na media doliczane do czynszu.

- Podwyżka jest naprawdę spora, bo wyniesie 2,75 zł za metr kwadratowy. W poprzednich latach było to o kilkadziesiąt groszy na rok. Do tego doszły ogromne podwyżki zaliczek za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę

Znacznie więcej zapłacą mieszkańcy na Strzeszynie

Osiedle to stanowią budynki oddane do użytku w ramach programu najmu z dojściem do własności, gdzie umowa najmu jest podpisywana na 25 lat, a już po 5 latach od zamieszkania można przejąć mieszkanie na własność. Program był adresowany do osób, które nie mają zdolności kredytowej i nie byłyby w stanie kupić mieszkania na wolnym rynku.