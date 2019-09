Hotel pod Poznaniem, jak wybrać dobry nocleg?

Planując podróż do Poznania - czy to służbową, czy prywatną, w pierwszej kolejności zadbać należy o wybór noclegu dopasowanego do indywidualnych potrzeb. Przykładem możne być nocleg w Tarnowie Podgórnym. Miejscowość ta ma powierzchnię około 100 kilometrów kwadratowych i zamieszkiwana jest przez ponad 26 000 mieszkańców. Od stolicy Wielkopolski dzieli ją zaledwie 20 kilometrów, co sprawia, że samochodem do centrum miasta dotrzeć można w czasie nie przekraczającym 20 minut. Hotel pod Poznaniem to świetne rozwiązanie dla osób, którym zależy na wypoczynku z dala od zgiełku wielkiego miasta oraz tych, które chcą uniknąć stania w korkach. Przykładem takiego obiektu jest Hotel 500 w Tarnowie Podgórnym.

Lokalizacja hotelu jest kluczowa

Z roku na rok coraz więcej osób zamiast w Poznaniu decyduje się na znalezienie hotelu w Tarnowie Podgórnym. Wpływ na to ma cały szereg czynników. Zalicza się do nich między innymi przystępniejsze niż w stolicy Wielkopolski ceny, możliwość wypoczynku na łonie natury oraz szybki i bezproblemowy dojazd do centrum miasta. Hotel 500 zlokalizowany jest zaledwie 18 kilometrów od Poznania, co sprawia, że samochodem bez przeszkód dotrzeć można tam w 15 minut. Jako że stolica województwa wielkopolskiego oraz jej najbliższe okolice są znakomicie skomunikowane siecią połączeń tak drogowych, jak i wypadowych sprawia to, że ten hotel pod Poznaniem stanowi świetną bazę wypadową. Dedykowany jest on w szczególności osobom uczestniczącym w różnego rodzaju spotkaniach, konferencjach czy sympozjach odbywających się w stolicy Wielkopolski. Hotel 500 dysponuje 12 klimatyzowanymi salami konferencyjnymi o wielkości od 35 do 350 metrów kwadratowych, które umożliwiają organizację różnego rodzaju biznesowych eventów.

Wyposażenie pokoi hotelowych

Idealny pokój w hotelu w Tarnowie Podgórnym to taki, który jest przestronny oraz w pełni funkcjonalny. Bardzo ważne jest odpowiednie jego wyposażenie. Każdy z pokojów w Hotelu 500 posiada telewizor, telefon, bezpłatne, szybkie Wi-Fi, pojemną szafę, która bez przeszkód pomieści odzież, bieliznę oraz okrycia wierzchnie, duże, wygodne łóżka z komfortowymi materacami oraz łazienkę z podręcznym zestawem kosmetyków, co pozwala na ograniczenie miejsca w walizce. Hotel w okolicach Poznania dysponuje 164 pokojami, 4 apartamentami oraz 2 pokojami przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych. Każdy z nich został gustownie urządzony, z dbałością o nawet najmniejszy szczegół. Stanowi to gwarancję, że ten nocleg pod Poznaniem sprosta oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów.

Dania hotelowe, czy hotel posiada restaurację?

Wyżywienie to niezwykle ważny aspekt podczas wyboru hotelu w okolicach Poznania. Jeżeli interesujący nas obiekt noclegowy posiada restaurację, nie musimy tracić czasu na poszukiwania miejsca, w którym moglibyśmy zjeść śniadanie czy obiad. Niektóre hotele w Tarnowie Podgórnym oferują śniadanie w cenie noclegu, w innych należy je dokupić osobno. Jego cena w znaczącej części przypadków nie przekracza 50 złotych. Bardzo często spotkać możemy się z restauracjami regionalnymi, które umożliwiają poznanie lokalnej kuchni. Nierzadko umożliwiają one zorganizowanie różnego rodzaju imprez biznesowych lub rodzinnych takich, jak wesela, chrzciny czy komunie, proponując atrakcyjną ofertę cateringową. Zlokalizowana przy Hotelu 500 restauracja w Tarnowie Podgórnym oferuje swoim gościom doskonałą kuchnię europejską. W menu dostępne są tak przystawki, jak i dania na bazie ryb i mięs czy smakowite desery. Coś dla siebie znajdą tu zarówno miłośnicy potraw polskich, jak i włoskich czy francuskich. Nad najwyższą jakością serwowanych potraw czuwa wykwalifikowany zespół specjalistów z doświadczonym szefem kuchni na czele.

Dodatkowe atrakcje wokół hotelu

Kolejna kluczowa kwestia to dodatkowe atrakcje wokół hotelu A2 Poznań. Goście Hotelu 500 skorzystać mogą między innymi z sauny suchej. To znakomity sposób na odprężenie się po długim, ciężkim dniu. Miłośników aktywnego spędzania czasu wolnego ucieszy z pewnością fakt, iż ten hotel koło Poznania oferuje możliwość gry w tenisa stołowego czy badmintona. Decydując się na spędzenie tu weekendu ze znajomymi, pograć można w bilard czy piłkarzyki, delektując się napojami z hotelowego baru. Wolny czas w Hotelu 500 spędzić można również spacerując po malowniczym ogrodzie o powierzchni ponad 1 ha z oczkiem wodnym. Przyjeżdżając tu z dziećmi, zabrać można je natomiast na plac zabaw. Hotel oferuje możliwość zorganizowania zarówno grilla, jak i imprezy integracyjnej czy innego przyjęcia na świeżym powietrzu.

Hotel 500 koło Poznania to wysokiej klasy obiekt. Doskonała lokalizacja, komfortowe urządzone pokoje, liczne atrakcje w obrębie obiektu oraz obecność restauracji sprawiają, że miejsce to sprosta oczekiwaniu każdego podróżującego biznesmena i nie tylko.