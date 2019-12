Pierwszy w Polsce hotel sieci Occidental powstanie w Poznaniu. Spółki Structure Capital i Barcelo Group podpisały list intencyjny w sprawie współpracy przy realizacji tego projektu.

Słowo "Poznań" trafiło do angielskiego słownika Cambridge Dictionary. Nie...

W sąsiedztwie parku Chopina na działce przy ulicy Zielonej 4 w Poznaniu powstanie pierwszy w Polsce hotel sieci Occidental.– Ze względu na lokalizację hotel będzie spełniał wymogi stawiane zarówno przez klienta biznesowego, związanego z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, ale także ruchu turystycznego – mówi Eduardo de Gispert z Grupy Barcelo, do której należy sieć Occidental.Pierwsza koncepcja zabudowy działki gotowa była już wiosną tego roku. Fundusz Structure Capital zwrócił się o ekspertyzę do naukowców z Politechniki Gdańskiej.– Określiła ona ramy, w których mogliśmy się poruszać, aby sprostać wymaganiom inwestora, operatora i społeczności lokalnej – wyjaśnia Łukasz Sterzyński, architekt z pracowni Easst Architects. – Z uwagi na prestiżową lokalizację rozważana jest rytmiczna, kamienna elewacja wraz z dużymi przeszkleniami pokoi hotelowych, co pozwoli gościom cieszyć się widokiem na parki i panoramę dawnego Kolegium Jezuickiego.