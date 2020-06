Hulajnogą na wybory za darmo! Lime umożliwia bezpłatny dojazd do lokali wyborczych

Lime zachęca do wzięcia udziału w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odbywających się w niedzielę, 28 czerwca. Z tej okazji firma udostępnia wszystkim mieszkańcom Poznania, Warszawy, Wrocławia i Krakowa promocyjny kod uprawniający ich do odbycia darmowego przejazdu do 10 złotych (14 minut). Aby skorzystać z promocji należy wpisać w aplikacji w sekcji Portfel kod promocyjny: LIMENAWYBORY, który będzie ważny w dniu 28 czerwca od godz. 7:00 do 21:00, czyli w godzinach otwarcia lokali wyborczych.

{polecane]20407957[/polecane]

- Zachęcamy do wzięcia udziału w wyborach i oferujemy użytkownikom Lime komfortowy sposób dotarcia do lokali wyborczych. Jako Lime wspieramy odpowiedzialne postawy obywatelskie, dlatego chcemy dać mieszkańcom polskich miast dodatkową zachętę do wyjścia z domu i udania się do lokalu wyborczego. – podkreśla Paulina Ackermann, Dyrektor Lime w Polsce, Czechach i na Węgrzech.