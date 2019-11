Hulajnogi Lime zostają w Poznaniu na zimę. Liczba aktywnych hulajnóg zostanie dostosowana do aktualnej pogody

Lime jest jedynym operatorem, który nie wycofuje hulajnóg z rynku w okresie zimowym.

Hulajnogi elektryczne Lime w Poznaniu: bezpieczna jazda zimą

- Na podstawie naszych dotychczasowych doświadczeń, które potwierdzają korzystanie z hulajnóg przez cały rok, podjęliśmy decyzję o ich pozostawieniu do dyspozycji użytkowników także w okresie jesienno-zimowym. Jednocześnie zwracamy uwagę na bardzo ważne kwestie bezpieczeństwa, które w okresie zimowym są dodatkowo uwarunkowane zmienną pogodą. Tak jak w poprzednim roku, strefa operacyjna Lime zostanie czasowo ograniczona, by wraz z końcem okresu zimowego powrócić do swojego poprzedniego kształtu - wyjaśnia Paulina Mróz, dyrektor Lime w Polsce, Czechach i na Węgrzech.

Liczba aktywnych hulajnóg zostanie dostosowana do aktualnych warunków atmosferycznych. W przypadku niebezpiecznej pogody oraz stanu nawierzchni stwarzającego zagrożenie dla użytkowników, operator zablokuje hulajnogi poprzez aplikację, a następnie przetransportuje je do magazynu.