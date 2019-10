Ich troje, czyli Kortez, Paweł Domagała i LemON. Przed nami maraton koncertów gwiazd!

Łukasz Federkiewicz , znany dziś jako Kortez, od najmłodszych lat przejawiał zainteresowanie sztuką. Już jako młody chłopak został nauczycielem rytmiki w przedszkolu, uczył się również gry na pianinie oraz puzonie w szkole muzycznej. Niestety, z uwagi na brak środków do życia, rzucił studia i dotychczasową pracę, by zatrudnić się na budowie.

Szczęście uśmiechnęło się do niego podczas rzeszowskiego pre-castingu do telewizyjnego talent show „Must Be The Music”. Choć muzyk nie przeszedł do kolejnego etapu, to jego występ nie uszedł uwadze szefa wytwórni Jazzboy. Pół roku później młody artysta podpisał kontrakt na swoją debiutancką płytę. Album „Bumerang” pojawił się na półkach sklepów muzycznych w 2015 roku, spotykając się z doskonałym przyjęciem ze strony słuchaczy melancholijnego, alternatywnego pop rocka. Podobnie jak późniejszy, wydany dwa lata temu krążek „Mój dom”, trzykrotnie pokrył się platyną. Ostatnią, również platynową płytą artysty jest „Mini dom” z ubiegłego roku.