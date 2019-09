II Wielkopolski Kongres Gospodarczy: Wyzwania to innowacje i transformacja na wschodzie regionu. Jakie jeszcze są wnioski po kongresie?

Wielkopolski Kongres Gospodarczy, to wydarzenie tworzone przez przedsiębiorców i dla przedsiębiorców. Inicjatorem jego powstania jest Wielkopolska Rada Trzydziestu powołana przy Samorządzie Województwa Wielkopolskiego. W jej skład wchodzi 30 organizacji gospodarczych z regionu. Tradycyjnie już - pierwszego dnia kongres odbywał się poza Poznaniem (w tym roku w Koninie), a drugiego już w stolicy Wielkopolski.

- Celem tego spotkania jest wysłuchanie rekomendacji i uwag przedsiębiorców - jak rozwija się wielkopolska gospodarka, a co można poprawić i zrobić lepiej - mówił do uczestników Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego. Dodał, że jesteśmy regionem, który może się pochwalić regularnym wzrostem m. in. wskaźnika PKB. Dzięki temu Wielkopolska wchodzi już do grupy regionów przejściowych w Unii Europejskiej.