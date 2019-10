II Wielkopolskie Forum Seniora. "Głos Wielkopolski" pamięta o wielkopolskich seniorach

Dziś wizerunek osób 60+ i więcej zmienia się z roku na rok. To teraz aktywni w wielu dziedzinach ludzie i jednocześnie najliczniejsza grupa społeczna w naszym regionie.

- Problemom środowisk senioralnych w Wielkopolsce od dawna poświęcamy wiele uwagi i serca - podkreśla marszałek Marek Woźniak. - W ubiegłym roku zorganizowaliśmy I Forum Seniora, które było tak efektywne, że w tym roku znów chcemy spotkać się z seniorami. A przecież cały czas konsekwentnie realizujemy Wielkopolski Program na Rzecz Osób Starszych w ramach Strategii Polityki Społecznej do 2020 roku, która osoby starsze wskazuje jako szczególnego adresata tej polityki.

- Seniorzy to grupa nie tylko coraz liczniejsza, ale też coraz bardziej aktywna, a w związku z tym wymagająca coraz większej uwagi. Dlatego właśnie „Głos Wielkopolski” wraz z Urzędem Marszałkowskim postanowił organizować Wielkopolskie Forum Seniora - mówi Adam Pawłowski, redaktor naczelny „Głosu”. - Warto podkreślić, że wydarzenie to nie ma charakteru komercyjnego, jak wiele imprez organizowanych obecnie dla tej grupy społecznej, ale wyłącznie charakter edukacyjny i informacyjny. Wielkopolscy seniorzy to duża rzesza naszych wiernych czytelników - po nasz dziennik sięgają co dzień bardzo chętnie i licznie, dlatego chcemy włączyć się w działania na ich rzecz.