III Forum Seniora 17 marca w Poznaniu. Czekamy na Państwa! Od dziś można się zapisywać

Nie od dziś wiadomo, że seniorzy uwielbiają wspólnie spędzać czas. Jeśli do spotkania w miłej atmosferze przy kawie i obiedzie dodamy ciekawe prelekcje na interesujące ich tematy, to przepis na sukces gwarantowany!

Tak zapowiada się III Forum Seniora, które odbędzie się 17 marca 2023 roku w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przy ul. Przybyszewskiego 37a, w godzinach 9-16. To już trzecia edycja uwielbianej przez seniorów imprezy. Tym razem odbędzie się ona w nowej, jeszcze ciekawszej formule.

Choć Forum rozpocznie się o godz. 9, to rejestrację zaczniemy od godz. 8. Natomiast już dziś rozpoczynamy zapisy na III Forum Seniora. Można dzwonić od poniedziałku do piątku, od godz. 10 do 14, pod numer telefonu 507 092 889. Jednak warto to zrobić, jak najszybciej, bo liczba miejsc jest ograniczona. Przygotowaliśmy ich 400.