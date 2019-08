IKEA 2020: Katalog online PL w całości! Zobacz, co nowego w katalogu IKEA 2020

W nowym katalogu IKEA 2020 prawie cały ciężar położony jest na wypoczynek i komfort snu. Oprócz wygodnych łóżek czy pościeli, mamy tu również rolety zaciemniające i znaczną przewagę naturalnych kolorów ziemi.

Co nowego w katalogu IKEA 2020? - Wczesna jesień to czas, kiedy wielu z nas zaczyna coś od początku – pracę, szkołę, adaptowanie się po letnich wakacjach. O wiele łatwiej jest podjąć nowe wyzwania lub zaadaptować się do zmian, gdy jesteśmy wypoczęci