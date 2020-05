IKEA otwarta, ale z nowymi zasadami bezpieczeństwa. Sprawdź zmiany w robieniu zakupów

Jakie zmiany w IKEA? Mniej klientów z zachowaniem bezpiecznej odległości

Zgodnie z nowymi zasadami bezpieczeństwa, w sklepach wielkopowierzchniowych może przebywać obecnie jedna osoba na 15 metrów kwadratowych.

W Ikei obowiązuje również zasada bezpiecznej odległości.

Klienci powinni robić zakupy w rękawiczkach i masce zakrywającej nos i usta.

W sklepie dostępny jest też płyn dezynfekujący do rąk.

Ikea informuje, że wózki zakupowe są dezynfekowane po każdym użyciu.

Jakie zmiany w IKEA? Bez restauracji i zabaw dla maluchów

W sklepach IKEA zamknięte są restauracje, kawiarnie czy punkty gastronomiczne. Nie ma także pokoju zabaw dla dzieci.

Jakie zmiany w IKEA? Apel w sprawie zwrotów i wydłużenie czasu na oddanie kupionych rzeczy

IKEA zwróciła się do klientów apelując, by, o ile to możliwe, wstrzymali się ze zwrotem produktów, jeśli nie jest on pilny.

Wydłużono w związku z tym czas na zwrócenie produktów: