Ile dzieci wróci do podstawówek w Poznaniu? Uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych będą mogli uczestniczyć w zajęciach opiekuńczych

W powiecie poznańskim niektóre szkoły otwarte są dla najmłodszych już od 25 maja. Jednak również niewielu uczniów korzysta z organizowanych zajęć.

- Na początku zgłoszonych było troje dzieci, ale pojawiło się tylko jedno na dwie godziny. Teraz nie ma nikogo, my nauczyciele jesteśmy w szkole sami. Od 1 czerwca około 10 rodziców zadeklarowało chęć przyprowadzenia dziecka do szkoły, ale zobaczymy, jaka w rzeczywistości będzie frekwencja. Nie ukrywam, że jest to kłopotliwe, ponieważ muszę odkażać zabawki i sale, kupować sprzęt do odkażania, angażować pracowników, a dzieci ostatecznie się nie pojawiają - przyznaje Elżbieta Zapłata-Szwedziak, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Dąbrowie.