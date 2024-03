Ile kosztują prywatne wizyty u specjalistów w Wielkopolsce? Ceny mogą zwalić z nóg! Nicole Młodziejewska

Kolejki do lekarzy specjalistów to zmora każdego, kto kiedykolwiek chorował. Terminy na NFZ często są bardzo odległe, a do niektórych specjalistów trzeba czekać nawet latami! Nic dziwnego, że coraz częściej decydujemy się na prywatne wizyty u lekarzy danych specjalności. Niestety, mimo że w tych przypadkach czas oczekiwania często jest krótszy, a liczba wolnych terminów niejednokrotnie jest większa, to na równi za tym idzie też cena, jaką trzeba zapłacić za taką wizytę. Sprawdziliśmy, ile średnio w Wielkopolsce trzeba zapłacić za prywatne wizyty do poszczególnych lekarzy.