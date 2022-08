Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu elektrycznego? Są duże różnice

Według Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) od stycznia do końca czerwca 2022 roku w kraju zarejestrowano 9771- osobowych aut z napędem elektrycznym. Z kolei Licznik Elektromobilności informuje, że w sumie po polskich drogach jeździ już ponad 50 tys. takich pojazdów. O ile w przypadku samochodów z napędem tradycyjnym można mówić o regresie i spadku dynamiki rejestracji, liczba wydań aut w pełni elektrycznych (BEV) wzrosła rok do roku o 98 proc., a typu PHEV o 11,4 proc. Tak znaczący przyrost oznacza, że być może w tym roku liczba rejestracji wzrośnie co najmniej o połowę. W perspektywie najbliższych trzech lat ma być ich już ponad pół miliona.