Ile miesięcznie na życie wydaje student w Poznaniu? To nawet 3 tysiące złotych

Z badania wynika, że niemal co trzeci student jest zdany wyłącznie na siebie i praca, tuż obok nauki, staje się jego naturalną potrzebą. Za co musi płacić student? Na tej liście znajdują się m.in. miejsce w akademiku lub pokój na stancji, wyżywienie czy bilety komunikacji miejskiej. Do tego dochodzą drobniejsze wydatki jak abonament telefoniczny, opłata za Internet czy specjalistyczne kursy.

Aleksandra wydaje na miesiąc blisko 2500 tysiąca złotych, podobnie jak Marianna – od 2500 do 3 tysięcy miesięcznie. Choć Aleksandra mieszka jeszcze z rodzicami, nie utrzymują jej.

- Mieszkam jeszcze u rodziców, więc oni opłacają rachunki tzn. woda, gaz. Ja opłacam sobie studia, paliwo, bilety na pociąg, korepetycje, ubrania czy leki. Do niczego mi nie dokładają – opowiada.

Marianna za mieszkanie płaci po połowie ze swoim chłopakiem, po 1050 złotych.

Z badania przeprowadzonego przez Tikrow wynika, że większość studentów zamknie swoje miesięczne rachunki w widełkach od 1,5 do nawet 3 tys. zł miesięcznie. Na tę grupę składa się 30 proc. ankietowanych, których wydatki wyniosą od 1,5 do 2 tys. zł, oraz 29 proc. respondentów z miesięcznymi kosztami życia od 2 do 3 tys. zł. 17 proc. studentów wyda miesięcznie od 1 do 1,5 tys. zł. 15 proc. ankietowanych na swoje utrzymanie poświęci ponad 3 tys. zł w skali miesiąca.