Ile niezaszczepionych osób umiera z powodu COVID-19? Ministerstwo Zdrowia opublikowało dane. Jak wygląda sytuacja w Poznaniu? Nicole Młodziejewska

We wtorek w szpitalu na MTP zajętych było 6 na 10 łóżek respiartorowych. Wszystkie z nich zajmowali mężczyźni. Aż 5 z nich było niezaszczepionych. Waldemar Wylegalski

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek, 30 listopada, o 526 zgonach spowodowanych zakażeniami koronawirusem. Aż 386 z nich stanowiły osoby niezaszczepione. Poznański Szpital Tymczasowy na MTP również podaje zatrważające dane - pięciu z sześciu pacjentów, którzy we wtorek wymagali respiratorów, to także osoby niezaszczepione.