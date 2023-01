Ile wyniesie płaca minimalna w Polsce w 2024 roku? Przed nami duża podwyżka wynagrodzeń [14.01.2023]

Wynagrodzenie minimalne odgrywa istotną rolę w ograniczaniu nierówności dochodowej oraz chroni osoby aktywne zawodowo przed pracą poniżej wyznaczonych limitów. W ubiegłym roku najniższa krajowa wynosiła 3010 zł brutto miesięcznie i 19,70 zł za godzinę. Od stycznia 2023 roku obowiązują natomiast nowe, znacznie wyższe stawki.

– W związku z inflacją wywołaną napaścią Rosji na Ukrainę i trwającą od blisko roku wojną zdecydowaliśmy o znacznym wzroście minimalnych wynagrodzeń w 2023 r. Od 1 stycznia 2023 r. pensje minimalne wzrosły do 3490 zł. To o 480 zł więcej niż w roku poprzednim. Minimalna stawka godzinowa wzrosła z kolei z początkiem roku do 22,80 zł – mówiła szefowa resortu rodziny Marlena Maląg.