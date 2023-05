Ile wyniosła inflacja w maju? Dobre wieści dla konsumentów? GUS opublikował najnowsze dane Bartłomiej Ciepielewski

GUS przekazał, że inflacja w maju wyniosła 13 proc. Wojciech Wojtkielewicz/Polska Press/zdjęcie ilustracyjne

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w maju 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 13 proc. - podał w środę Główny Urząd Statystyczny. To wynik najniższy od 13 miesięcy, kiedy to wskaźnik wyniósł 12,4 proc. Do spadku przyczyniły się między innymi niższe ceny paliw oraz wolniejszy wzrost cen żywności.