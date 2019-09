Ile zapłacimy za torby przy kasie po zmianach w prawie? Niektórych cena może zaskoczyć!

Opłata recyklingowa obowiązuje od 2018 roku. Do września 2019 roku naliczana była tylko na lekkie torebki od 15 do 50 mikrometrów grubości. Rząd uznał jednak to ograniczenie za mało skuteczne. Sklepy znalazły sposób na ominięcie podatku, i wprowadziły wielorazowe torby foliowe, często produkowane z recyklingu, które miały grubość co najmniej 50 mikrometrów. To oznacza, że nie podlegały opłacie recyklingowej.

Oczywiście za grubsze reklamówki trzeba było i tak płacić więcej, ale państwo nie dostawało z tego ani grosza. Od poniedziałku za każdą reklamówkę zapłacimy 25 groszy więcej (20 opłaty recyklingowej plus VAT). Co oznacza, że za najtańszą torebkę, która kosztowała 25 groszy (jak na przykład miała Biedronka i Auchan) po zmianach w prawie zapłacimy już 50.

Wzrost cen na reklamówki