Ile zarabiają influencerzy? Kwoty są różne. Do nawet miliona złotych na rok

Według serwisu PKO BP Bankomania polski influencer jest w stanie zarobić nawet ponad 100 tys. zł za post. Miliony wpadają już za większe kampanie. Ci najbardziej rozchwytywani przez fanów i reklamodawców za zestaw post plus instastory biorą zazwyczaj ok. 40-50 tys. zł. Gwiazdy telewizyjnych randkowych reality show mogą liczyć na zarobek od kilkuset do nawet kilkunastu tys. zł za post.

archiwum Polska Press