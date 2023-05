Wizja podróżowania za sterami samolotu z pewnością brzmi interesująco, jednak zrealizowanie tego celu nie jest proste. Wykonywanie zawodu pilota wymaga odpowiedniego charakteru, zdrowia, a czasem nawet „grubego” portfela, gdyż uzyskanie niektórych licencji to koszt w wysokości nawet 200 tysięcy złotych.

Kto może zostać pilotem?

Piloci muszą też wykazywać się dobrym stanem zdrowia. Przeciwskazaniami do pracy za sterami samolotu są:

Osoba zainteresowana pracą w tym zawodzie może wybierać pomiędzy dwoma głównymi sektorami, czyli lotnictwem cywilnym (sportowym, transportowym i gospodarczo-usługowym) oraz wojskowym. Głównym zadaniem pilota jest zadbanie o bezpieczny lot na wyznaczonej trasie. Dodatkowo musi on kontrolować parametry z aparatury pomiarowej, komunikować się z kontrolerami ruchu lotniczego, dbać o dobre samopoczucie wszystkich pasażerów, a także reagować na nieprzewidziane zdarzenia.

W Polsce mamy obecnie do wyboru trzy szkoły wyższe, kształcące pilotów cywilnych:

Każdy pilot może podczas lotów używać soczewek lub okularów korekcyjnych. Badania lekarskie, jakie trzeba zrobić przed pracą w tym zawodzie, to m.in. spirometria, EKG, badanie słuchu (tympanometria i audiogram), badanie laryngologiczne i badanie wykonane przez lekarza orzecznika.

Licencje pilota - ile kosztują, jakie są rodzaje?

Jeśli interesuje nas zatem podróżowanie rekreacyjne bez pasażerów, możemy zdecydować się na licencję PPLA, która kosztuje około 35 tys. złotych. Kluczowe warunki do uzyskania tych uprawnień to: minimum 17 lat, zaliczenie 5-godzinnego szkolenia na symulatorze lotów, około 120 godzin wykładów oraz 45 godzin praktyki.

Licencja CPLA będzie dobrym rozwiązaniem dla osób, które chcą zarabiać, latając, ale też nie są zainteresowanie prowadzeniem wielkich samolotów pasażerskich. Będą miały, jednak taką możliwość, gdyż dzięki tym uprawnieniom można zostać tzw. drugim pilotem, pilotującym nawet Airbusy lub Boeingi. Koszt licencji CPLA wynosi obecnie około 24 tys. złotych. Główne wymagania to minimum 18 lat, orzeczenie lotniczo-lekarskie, 150 godzin nalotu oraz odbycie 25-godiznnego szkolenia praktycznego.

Licencja ATPL to uprawnienia, które warto wyrobić, jeśli interesuje nas praca za sterami samolotów pasażerskich. W tym przypadku cały proces szkolenia trwa kilkaset godzin i wymaga ponad 1500 godzin nalotu. Obecnie koszt zdobycia licencji ATPL to około 180 tys. złotych. Czas trwania kursu wynosi nawet do 24 miesięcy.