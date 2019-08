Ile żyją zwierzęta domowe? Pamiętaj - kupując, bierzesz odpowiedzialność za całe ich życie

Często decydując się na zwierzaka w domu nie myślimy o tym, czy na pewno jesteśmy w stanie zapewnić mu należytą opiekę - i to nie przez rok czy dwa, ale przez jego całe życie. Zakup pod wpływem chwili to najgorsze, co możemy zrobić. Wiele psów i kotów ląduje w schroniskach właśnie dlatego, że przestają być wygodne. Dlatego zanim weźmiemy odpowiedzialność za życie psa, kota, czy nawet rybki akwariowej zastanówmy się dobrze, jakie są nasze możliwości i czy na pewno jesteśmy w stanie zaopiekować się zwierzęciem na dobre i na złe, do końca jego dni.

