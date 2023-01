Im każdy chce wrzucić do puszki. Zobacz najbardziej uroczych wolontariuszy WOŚP. Golden retrievery i charty opanowały Poznań

W dniu Wielkiego Finału WOŚP 2023 w Poznaniu w wielu miejscach można spotkać uroczych, czworonożnych wolontariuszy. Jak co roku golden retrievery i ich właściciele ruszyli w miasto, by wesprzeć zbiórkę. Od 11:00 do 13:00 można ich było spotkać na placu Wolności. Do 18:00 będą w galeriach handlowych King Cross Marcelin i Pestce, a do 20:00 przy wejściu na Międzynarodowe Targi Poznańskie. Po raz pierwszy w Poznaniu do kwestowania przyłączyły się też charty. W samo południe spotkały się przy Rosarium na Cytadeli.