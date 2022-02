IMGW ostrzega: będzie wiać do wieczora. Ostrzeżenie trzeciego stopnia niemal dla całej Wielkopolski

IMGW prognozuje silny wiatr do godziny 17 w czwartek, jednak z uwagi na dużą dynamikę zjawisk, ostrzeżenie może być kontynuowane z niższym stopniem.

- Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 120 km/h, południowego zachodu i zachodu. Nad ranem lokalnie możliwe burze i opady krupy śnieżnej - tak brzmi komunikat IMGW dla zachodniej i centralnej części Wielkopolski.

We wschodnich powiatach średnia prędkość wiatru będzie nieco lżejsza - od 40 km/h do 45 km/h, w porywach do 100 km/h, lokalnie do 115 km/h.