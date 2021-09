IMGW ostrzega! Niż Tim w Polsce - idzie bardzo silny wiatr, burze i... złe samopoczucie

IMGW informuje na swojej stronie, że w czwartek, nasuwający się od północnego zachodu, niż z ośrodkiem nad Skandynawią przyniesie przejściowe ocieplenie. Jego skutkiem będzie jednak również silny wiatr. Wszystko to za sprawą bardzo dużej różnicy ciśnienia, która wieczorem sięgać będzie nawet 20 hPa pomiędzy wybrzeżem a południem Polski - wyjaśnia IMGW.

Niebawem w Polsce odczujemy skutki pierwszego jesiennego niżu . To Tim - taką nazwę nadali mu niemieccy meteorolodzy. IMGW ostrzega, o gwałtownym wzroście prędkości wiatru, który nastąpi w czwartek. Najsilniej powieje w nocy z czwartku na piątek (23 września/24 września). Uwaga - wiatr może powodować szkody . Szczegóły poniżej.

Tak duży gradient baryczny będzie również wywoływał gorsze samopoczucie u osób wrażliwych na zmianę pogody. Najsilniejsze porywy wiatru do 90 km/h wystąpią nad morzem, nieco słabiej wiać będzie w głębi lądu – do 70 km/h - IMGW

Ostrzeżenia pogodowe, wiatr nawet powyżej 100 km/h. Możliwe burze

IMGW informuje, że najniebezpieczniej będzie w nocy z czwartku na piątek, kiedy prędkość wiatru znacząco wzrośnie w całym kraju – do 100 km/h w porywach nad morzem i do 80 km/h na pozostałym obszarze Polski. Trudne warunki będą panować w szczytowych partiach Sudetów i Tatr – tam opady deszczu i silny wiatr do 110 km/h.

- Możliwe są również lokalne burze w postaci pasm konwekcyjnych i struktur liniowych, zwłaszcza w pasie północnym, informuje Grzegorz Zawiślak, polski łowca burz: