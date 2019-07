IMGW ostrzega o burzach i gradobiciach w Wielkopolsce

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami na terenie powiatów gostyńskiego, grodziskiego, jarocińskiego, kaliskiego, miasta Kalisz, kępińskiego, kościańskiego, krotoszyńskiego, leszczyńskiego, miasta Leszno, międzychodzkiego, nowotomyskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, pleszewskiego, miasta Poznań, poznańskiego, rawickiego, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego i wolsztyńskiego.

Ostrzeżenie obowiązuje od środy, 31 lipca, od godziny 15 do 23.

- Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska to 80 procent - ostrzega IMGW.

Przypomnijmy, że już we wtorek oraz w nocy w części Wielkopolski pojawiły się intensywne ulewy i wichury.

Prognoza pogody na najbliższe dni: