IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla Wielkopolski i Poznania. Może być groźnie!

IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla Wielkopolski i Poznania!

Wielkopolska będzie dziś areną deszczu między godz. 12.00 a 20.00 - burze spodziewane są na obszarze 24 powiatów wschodniej, centralnej, północnej i zachodniej części Wielkopolski. Wraz z nimi, jak ostrzega Polska Agencja Prasowa, nadejdą silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm, a lokalnie do 35 mm, będzie im towarzyszyć wiatr wiejący z prędkością do 75 km/h, a miejscami do 85 km/h. W niektórych przypadkach może nawet spaść grad.

Jednocześnie ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałami ma obowiązywać dla 11 powiatów wschodniej i południowej Wielkopolski, m.in. dla rejonu Turku, Słupcy, Kalisza czy Konina, aż do do godz. 18.00, można tam spodziewać się maksymalnej temperatury od 28 do 31 stopni Celsjusza.