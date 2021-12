IMGW wydało ostrzeżenie dla Poznania i części Wielkopolski! Będzie silny mróz

Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -17°C do -15°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h

Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 19:00 26 grudnia do godz. 9:00 27 grudnia.

Ponadto, dla całej Polski wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia o marznących opadach deszczu lub mżawki, które mogą powodować gołoledź, a także spadku temperatury poniżej 0°C przyczyniającej się do zamarzania mokrych nawierzchni na drogach i chodnikach. Ostrzeżenie to obowiązuje od 28 grudnia od godz. 7.30 do 29 grudnia do godz. 7.30.