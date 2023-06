IMGW wydało ostrzeżenie dla Wielkopolski! Może być groźnie

Ostrzeżenie IMGW

Według prognoz od godz. 15:00 do godz. 22:00, na obszarze wielu powiatów północnej, zachodniej i centralnej części województwa wielkopolskiego mogą wystąpić burze.

Miejscami będą towarzyszyć im silne opady deszczu do 20 mm, lokalnie do 30 mm, a także porywy wiatru wiejącego z prędkością do 75 km/h. Miejscami mogą wystąpić opady gradu.

Synoptycy ocenili prawdopodobieństwo wystąpienia burz na 80 proc.

