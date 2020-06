Imieniny Saturniny 4.06. Kiedy złożyć życzenia imieninowe Saturninie? Oryginalne życzenia imieninowe

Saturnino z Poznania! Życzymy Ci wszystkiego najlepszego.

Wyślij Saturninie radosne życzenia na imieniny

Jak najmniej trosk,

Słońca każdego ranka,

Dużo zdrowia i uśmiechu.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Marzeń, o które warto walczyć!

Radości, którymi warto się dzielić!

Przyjaciół z którymi warto być!

Nadziei, bez której nie da się żyć!

Z okazji imienin, życzę Ci tego,

co się szczęściem zowie,

wszystkiego najlepszego,

o czym głowa pomyśli, a czego dusza zapragnie,

krótko mówiąc - wszystkiego po trosze!

Co Cię w życiu rozwesela,

Czego pragnie serce Twoje,

Niech Ci dobry los udziela.

Takie są życzenia moje!

