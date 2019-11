Imieniny ulicy Święty Marcin w Poznaniu: Koncert i pokaz akrobacji na zakończenie! Zobacz zdjęcia

Owsiak zaprasza na Pol'and'Rock 2019. Jak dobrze Was widzieć!

Dzień dobry! „O, jak dobrze Was widzieć! O, jak dobrze Was słyszeć!” Ze słowami wspaniałej piosenki Tabu na ustach witam Was bardzo serdecznie i dziękuję, że pomimo najróżniejszych zapowiadających się kłopotów wielu z Was miało (i nadal ma) chęć do nas przyjechać - pisze Jerzy Ow...