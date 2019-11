W Poznaniu 11 listopada to nie tylko czas celebrowania Święta Niepodległości, ale również Imienin Ulicy Święty Marcin! Tradycyjnej paradzie towarzyszyć będzie kilka ciekawych koncertów – na scenie przed Centrum Kultury Zamek wystąpią m.in. Pablopavo i Ludziki oraz Izzy & The Black Trees.

Wielkie świętowanie rozpocznie się o godz. 10 na al. Niepodległości, na odcinku od ul. Fredry do ul. Św. Marcin, gdzie do godz. 22 trwać będzie wielkiW godz. 11-12 na ul. Święty Marcin, od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka, będą odbywać się. Warto dodać, że w tym samym miejscu odbywać się będzie też wiele innych atrakcji. W godz. 11-12.30 trwać będą, nie zabraknie również(w godz. 11-17) i(również w godz. 11-17).Tymczasem o godz. 13.15 na scenie przed Centrum Kultury Zamek rozpocznie się. Podczas jego występu zaplanowano przerwę na, który od godz. 13.30 będzie przechodzić od ul. Piekary do CK Zamek.odbędzie się o godz. 14.Godzinę później rozpoczną sięna chodniku na ul. Święty Marcin, od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka. Zagrają(w godz. 15-16.30),(w godz. 15.30-17) oraz(w godz. 16-17.30).Gwiazdami imprezy będąoraz. Grupy wystąpią na scenie przed CK Zamek, odpowiednio o godz. 18.15 i 19.30.będzie koncert na placu przed CK Zamek (o godz. 21) połączony z pokazem akrobatycznym.[g]7412866;0[/g]

