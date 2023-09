Imponujący wieżowiec w Poznaniu osiągnął już swoją wysokość! Tak wygląda najwyższy budynek w mieście Grzegorz Szkiłądź

Andersia Silver będzie rekordowym budynkiem w stolicy Wielkopolski i zdetronizuje lidera rankingu imponujących wysokościowców w Poznaniu.

To jedna z najbardziej efektownych inwestycji, która powstaje w tej chwili w centrum Poznania! Gigantyczny wieżowiec Andersia Silver właśnie osiągnął swoją wysokość, a w piątek, 22 września 2023 roku, na ostatniej kondygnacji pojawi się symboliczna wiecha. Imponujący gmach ma 25 kondygnacji i liczy 116 metrów wysokości, co daje mu pierwsze miejsce na liście najwyższych budynków w Poznaniu. Co w tej chwili dzieje się na budowie okazałego biurowca? Zobacz najnowsze zdjęcia i sprawdź.