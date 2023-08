Imprezy w weekend w Poznaniu. Oto darmowe wydarzenia dla młodszych i starszych poznaniaków. Zobacz, co się dzieje 12 i 13 sierpnia Marta Jarmuszczak

W weekend 12 i 13 sierpnia w Poznaniu nie brakuje ciekawych wydarzeń. Co czyni je dodatkowo atrakcyjnymi? To, że udział we wszystkich przedstawionych przez nas jest bezpłatny.