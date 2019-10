Indie w najlepszym wydaniu: Far Caspian na scenie Pod Minogą

zobacz galerię (3 zdjęcia) Angielska kapela Far Caspian powstała z inicjatywy producenta i lidera zespołu Joela Johnstona, do którego z czasem dołączyli też perkusista i wokalista Jof Cabedo oraz basista i wokalista Alessio Scozarro. materiały prasowe zobacz galerię (3 zdjęcia)

Między indie popem a indie rockiem jest bardzo cienka granica – i to właśnie na niej plasuje się twórczość kapeli Far Caspian, która przyjeżdża do Poznania, by zaprezentować swoje nowe single. „A Dream of You” i „Conversations” spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony miłośników gitarowego grania.