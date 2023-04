Informator świąteczny na Wielkanoc 2023. Sklepy, opieka medyczna, komunikacja miejska w Poznaniu

Wielkanoc 2023. Jak czynne będą sklepy?

W Wielką Sobotę, 8 kwietnia supermarkety będą czynne maksymalnie do godziny 14. Sklepy sieci Stokrotka, Netto, Lidl, Auchan, Carrefour, Kaufland będą czynne do godziny 13, Biedronka, Dino – do godz. 13.30, Stokrotka Express – do 13.45, Żabka – do 14 lub dłużej, co zależy od decyzji franczyzobiorcy.

W Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny zakupy zrobimy jedynie w sklepach, gdzie za ladą stanie właściciel. Otwarte będą niektóre sklepy sieci Żabka, Carrefour Express, Lewiatan.