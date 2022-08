Ishak i Bednarek dają Kolejorzowi pierwszy punkt w ekstraklasie. Lech Poznań remisuje z Zagłębiem 1:1 i pozostaje w strefie spadkowej

Nie od dzisiaj wiadomo, że Kolejorzowi nie leży ekipa z Lubina. Tym bardziej na wyjeździe. Na 10 ostatnich spotkań, kiedy gospodarzami byli Miedziowi, lechici wygrali zaledwie trzy razy, tyle samo dzielili się z przeciwnikiem punktami, a czterokrotnie zwycięsko z tych pojedynków wychodzili gracze z Lubina. Forma lechitów w ostatnim czasie wiele wskazywała na to, że niebiesko-biali nie poprawią tej statystyki.

Kolejorz do tego meczu przystępował z parą stoperów Alan Czerwiński - Maksymilian Pingot. Po dwóch spotkaniach ze składu wypadł Szwed Filip Dagerstal, którego zabrakło nawet na ławce rezerwowych. Prawdopodobnie jego nieobecność była spowodowana drobnym urazem mięśniowym. To kolejny zawodnik, który dołączył do listy nieobecnych. W składzie od pierwszych minut pojawił się Afonso Sousa, który zastąpił Joao Amarala.