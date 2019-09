IV edycja "Uśmiechniętego Dnia". Dzieci wspaniale się bawiły w Deli Parku [ZDJĘCIA]

- Organizujemy tę imprezę już po raz czwarty. Dzieci wyjeżdżają uśmiechnięte i długo wspominają pobyt w naszym parku. Miło nam to słyszeć. Robimy to, żeby trochę dzieciom urozmaicić życie. Żeby mogły skorzystać z naszych atrakcji, pobawić się na świeżym powietrzu i się zintegrować - mówi Szymon Stefaniak. Jak zauważa, wybór atrakcji jest bardzo szeroki.

W czasie pobytu w Deli Parku najmłodsi zwiedzili Park Miniatur. Dowiedzieli się m.in., co stało się z wieżami World Trade Center, jak powstał „łabędzi zamek” w Bawarii, na którym wzorowali się twórcy filmów Walta Disneya oraz dlaczego Brama Brandenburska została zamknięta dla samochodów. Mogli też zobaczyć z bliska wieżę Eiffla, Big Bena, Panteon, indyjskie mauzoleum Tadż Mahal, nowojorski wieżowiec Empire State Building, kompleks startowy 39. centrum Kennedy’ego czy Mount Rushmore - górę, w której wykuto twarze czterech prezydentów USA.

- Jestem tutaj pierwszy raz, ale bardzo mi się podoba. Już wcześniej mówiono nam, że będzie pełno atrakcji. I naprawdę jest fajnie - przyznaje Klaudia.

- Sam pomysł dla dzieci jest bardzo fajny. Deli Park to jest atrakcja na cały dzień. Dla każdego maluszka czas spędzony na świeżym powietrzu, gdzie może biegać, skakać i korzystać z atrakcji, których nie ma na co dzień w domu, to ogromna radość. Nie każdy ma możliwość tutaj przyjechać. Większość naszych dzieci jest tutaj pierwszy raz - mówi opiekunka domu dziecka.

W czasie ,,Uśmiechniętego Dnia" nie zabrakło także przerwy na obiad, popcorn i oczywiście lody. Dodatkowo, każde z dzieci opuściło Deli Park z upominkiem przygotowanym przez sponsorów akcji.