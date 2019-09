IV Półmaraton Szpot Swarzędz: Bieg rozegrano w ekstremalnych warunkach [ZDJĘCIA]

Drugie miejsce wśród mężczyzn zajął Karol Kazikowski (Poznań), a trzecie Dawid Jagła (Jarocin). Wśród pań na podium stanęły z kolei druga Ewelina Kasprzak (Gruszczyn) i trzecia Dorota Przybysz (Grodzisk).

– Jestem wykończony tym biegiem, bo rywalizacja odbywała się w ekstremalnych warunkach. Byłoby lepiej, gdyby nie było takiej „patelni” na trasie, ale wiadomo, że pogody się nie wybiera. Słabłem z każdym kilometrem i miałem obawy, czy nie zostanę przez kogoś doścignięty. Ostatecznie na metę wbiegłem samotnie, ale mój czas bardzo odstaje od życiówki. Do rekordu zabrakło chyba 5 minut. To nie zmienia jednak faktu, że cieszę się z wygranej – mówił 28-letni mieszkaniec Chomiąży Szlacheckiej (powiat żniński).

Wśród pań równie wielkie powody do radości miała 35-letnia Monika Brzozowska.

Czytaj też: Zwycięzca półmaratonu w Swarzędzu z rekordem trasy