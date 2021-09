IX Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. Aż 11 tysięcy osób rocznie dowiaduje się o tym nowotworze

Inicjatorem programu w Polsce jest prof. Wojciech Golusiński, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. Jest on także przewodniczącym Europejskiego Towarzystwa Nowotworów Głowy i Szyi.

To European Head and Neck Society zainicjowała kampanię „Make sense” (Kampania Zrozumieć Nowotwory Głowy i Szyi – przyp. red). Dzisiaj obchodzimy jej 9. edycję. Program ten, został już zainicjowany w Ameryce Południowej, Australii, Brazylii oraz Korei. To jest najlepszy dowód, że on się sprawdza