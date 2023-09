"Ja jestem zagrożeniem". Politycy Koalicji Obywatelskiej krytykują partię rządzącą

To są skutki w inwestycjach, wynagrodzeniach dla pracowników samorządowych, to odczuwamy na co dzień jako mieszkańcy miasta. Samorząd prowadzi edukację, a subwencja oświatowa nie wystarcza na to, żeby prowadzić szkoły na dobrym poziomie. Ona ledwo wystarcza na pokrycie wynagrodzeń nauczycieli. A jak dodać do tego programowe działania ministra Przemysława Czarnika, które chcą zmienić szkołę w miejsce indoktrynacji, a nie edukacji, to widzimy jak wielki kłopot mamy z oświatą