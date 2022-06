Jacek Jaśkowiak promuje restauracje w Poznaniu. Wcześniej ostro krytykował przedsiębiorców z centrum. "Łatwiej jest nagrywać filmiki..." Paweł Antuchowski

Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania na swoim profilu w mediach społecznościowych opublikował post, w którym zachęca do odwiedzenia jednej z restauracji mieszczącej się przy placu Wolności. Tam niedawno świętował urodziny swojego młodszego syna. W poście zachwalał serwowane dania, stosunek ich jakości do ceny oraz dobry dojazd, co nie przypadło do gustu wielu internautom. Prezydent miasta w najbliższym czasie ma zamiar odwiedzić kolejne lokale na Starym Rynku, choć jeszcze niedawno mocno krytykował przedsiębiorców prowadzących swoje interesy przy remontowanych ulicach w centrum Poznania. - Łatwiej jest nagrywać filmiki i publikować posty. My potrzebujemy całościowej i kompleksowej pomocy, tak żeby to zaplanować spójnie, a nie partyzancko - komentuje Maria Sokolnicka-Guzek ze Stowarzyszenia Plac Wolności.