Jadalne owady zdrowsze niż wołowina! Oto przyszłość przemysłu spożywczego. "To droga, którą musimy iść" - twierdzą eksperci

- przyznają naukowcy.

- To są całkowicie różne grupy. Z drugiej strony jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jemy krewetki, małże czy ośmiornice i to również jest inna grupa, ale tutaj nie mamy większych oporów przez spożywaniem.

- mówi Chowański.

A właśnie głównie o formy przetworzone chodzi. Z owadów tworzy się mączkę.

- Obecnie stosuje się ją jako dodatek do pożywienia albo stworzenia mączki, która będzie dodatkiem do mąki. Z tego natomiast można produkować makarony, chleb czy różne produkty, które jemy na co dzień. Celem jest to, żeby doprowadzić do produkcji przetworzonych rzeczy, które byłyby dodatkami do żywności