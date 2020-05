Jak będą funkcjonować poznańskie sądy w nowej rzeczywistości? W czasie wciąż trwającej epidemii sądy wracają do „normalnej” pracy

Ponad dwumiesięczna przerwa w pracy sądów powoli dobiega końca. W Poznaniu już od tego tygodnia do „normalnej” pracy powrócił Sąd Apelacyjny, gdzie ponownie rozpatrywane są wszystkie sprawy. Doszło jednak do kilku zmian.

Pierwsza z nich dotyczy osób, które mają prawo wejść na teren sądu. Na razie, na mocy uchwały prezesa Sądu Apelacyjnego, do budynku mogą wejść jedynie osoby wezwane na termin danej rozprawy, ich pełnomocnicy oraz prokuratorzy. Poza tym do sądu mogą wejść też osoby, które umówiły się na przeglądanie akt sprawy, funkcjonariusze policji, straży pożarnej, lekarze i ratownicy medyczni czy osoby dokonujące wpłat w kasie sądu. Wejście jakiejkolwiek innej osoby do sądu jest możliwe jedynie za zgodą prezesa Sądu Apelacyjnego. To oznacza, że znacząco utrudniona będzie np. obecność publiczności na rozprawach.