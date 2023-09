Jak będą jeździć tramwaje w Poznaniu po zakończeniu remontów? ZTM przedstawił propozycję

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu zaprezentował nowy przebieg linii tramwajowych w mieście. Zobacz, jak tramwaje miałyby kursować po zakończeniu remontów w Poznaniu. Nowy plan jazdy ma zostać wprowadzony na początku 2024 roku.

Podczas posiedzenia Komisji Transportu i Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta Poznania zaprezentowano, jak miałyby jeździć tramwaje po zakończeniu remontów w mieście. – Braliśmy pod uwagę także fakt, że część zmian wprowadzanych podczas remontów spotkała się z dużym pozytywnym odbiorem pasażerów. Jeśli coś dobrze się sprawdza, jak przykładowo łącząca Naramowice i Winogrady z Grunwaldem linia numer 3, wówczas nie należy tego zmieniać – poinformował Jan Gosiewski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Czytaj też: MPK Poznań ma pierwszy autobus wodorowy! Już od soboty będzie woził pasażerów. Na jakich liniach będzie kursować? I dodał: – Warto podkreślić, że nowy układ jest tak skonstruowany, że planowane do realizacji w nieodległej przyszłości inwestycje i związane z tym korekty przebiegu poszczególnych linii będzie można do niego wpleść bez istotnych zmian całego schematu.

Proponowany przebieg linii tramwajowych w Poznaniu:

Linia numer 3 - zostaje na trasie z Naramowic na Grunwald, natomiast „13” wraca na Junikowo.

Tramwaj linii numer 3, który od 13 maja br. kursuje z Naramowic przez Winogrady i centrum na Grunwald pozostanie na tej trasie. Według pierwotnych planów „trójka” miała kursować do pl. Wielkopolskiego, jednak połączenie Naramowic z Grunwaldem sprawdziło się na tyle, że obecnie nie jest planowana jego zmiana.

Na swoją stałą trasę ze Starołęki PKM przez most Św. Rocha i centrum na Junikowo wróci tramwaj nr 13. Tramwaj będzie miał nieznacznie skorygowaną trasę w centrum – w obydwu kierunkach pojedzie przez Fredry i most Teatralny. Linia nr 3:

BŁAŻEJA – Naramowicka – Winogrady – Pułaskiego – Roosevelta – Grunwaldzka – BUDZISZYŃSKA

Linia nr 13:

STAROŁĘKA PKM – Starołęcka – Rondo Starołęka – Zamenhofa – Rondo Rataje – Jana Pawła II – Kórnicka – Podgórna – Marcinkowskiego – 27 Grudnia (powrót: Gwarna – Św. Marcin) – Fredry – Most Teatralny – Roosevelta – Rondo Kaponiera – Grunwaldzka – JUNIKOWO Linia nr 15 – zmiana trasy, wzmocnienie transportu pomiędzy północą miasta, centrum i Ratajami. Z uwagi na fakt, że trasa na Grunwaldzie będzie obsługiwana czterema liniami (1, 6, 13 do Junikowa i 3 do Budziszyńskiej) – które w chwili obecnej w pełni odpowiadają zapotrzebowaniu pasażerskiemu, zmieniony zostanie przebieg linii nr 15.

Tramwaj linii numer 15 zostanie skierowany z Osiedla Sobieskiego trasą PST, przez Kaponierę i zrewitalizowane centrum (Święty Marcin i Aleje Marcinkowskiego), a następnie pojedzie Kórnicką i Górnym Tarasem Rataj do pętli Unii Lubelskiej. Tym samym „piętnastka” poważnie wzmocni komunikację w centrum. Jeszcze ważniejszy jest fakt, że na trasie z Os. Lecha do Os. Sobieskiego razem z linią nr 16 będzie zapewniać dużą częstotliwość kursów. Jest to szczególnie istotne dla mieszkańców osiedli ratajskich oraz Winograd i Piątkowa. W celu umożliwienia synchronizacji kursów z „15”, linia nr 16 będzie miała skorygowaną trasę w centrum. Tramwaj będzie kursował przez Kaponierę i Św. Marcin (a nie jak przed rozpoczęciem remontów – przez Most Teatralny i Fredry). W minionych latach – z uwagi na bardzo dużą popularność „szesnastki” – występowała konieczność wzmocnień na tej linii. W momencie uruchomienia „piętnastki” na zmienionej trasie i skorygowania trasy „16”, zostanie zapewniona duża częstotliwość.

Linia nr 15:

OS. SOBIESKIEGO – PST – Roosevelta - Rondo Kaponiera – Św. Marcin (powrót: pl. Wolności – Gwarna) – Marcinkowskiego – Podgórna – Kórnicka – Os. Lecha – Chartowo – Żegrze - UNII LUBELSKIEJ

Linia nr 16:

OS. SOBIESKIEGO – PST – Roosevelta – Rondo Kaponiera - Św. Marcin (powrót: pl. Wolności – Gwarna) – Marcinkowskiego – Podgórna – Kórnicka – Os. Lecha – FRANOWO Linia nr 5 – nowa jakość w centrum i skrótem w rejon Śródki, linia nr 8 – powrót na trasę sprzed lat. Przekierowanie linii nr 15 na pętlę Unii Lubelskiej umożliwi zmianę trasy linii numer 5, która będzie stanowić nową jakość w centrum. Tramwaj – tak jak obecnie – zapewni dojazd z Górczyna przez Głogowską i Most Dworcowy do Poznania Głównego PKP. Dalej jednak pojedzie przez Towarową i korzystając z możliwości skrętu w prawo – przez Św. Marcin, Marcinkowskiego i Kórnicką. Następnie skręci w lewo i przez Rondo Śródka dotrze do pętli Zawady.

Linia nr 5:

GÓRCZYN PKM – Głogowska – Most Dworcowy – Towarowa – Św. Marcin (powrót: plac Wolności – Gwarna) - Marcinkowskiego– Podgórna – pl. Bernardyński – Kórnicka – Jana Pawła II – Rondo Śródka - ZAWADY Zmiana na linii nr 5 pozwoli na skierowanie „ósemki” na stałą trasę sprzed lat. Z Mostu Teatralnego nie będzie skręcać na Roosevelta w kierunku Górczyna, lecz pojedzie prosto, ulicą Dąbrowskiego na Ogrody. Tramwajem nr 8 będzie można przejechać ze wschodu przez centrum i dwa rynki (Wielkopolski i Jeżycki) na zachód. Linia nr 8:

MIŁOSTOWO – Rondo Śródka - Pl. Wielkopolski – Fredry – Most Teatralny – Dąbrowskiego - OGRODY Linia nr 17 – nowość na Górczynie i wykorzystanie transportowych inwestycji w zrewitalizowanym centrum. Brak „ósemki” na pętli Górczyn PKM zostanie zrekompensowany przez linię nr 17, która wykorzysta wszystkie nowe możliwości w odnowionym centrum miasta. Zapewni możliwie najszybszy przejazd z Garbar przez centrum w rejon Dworca Głównego PKP.

„Siedemnastka” pojedzie z pętli Górczyn PKM przez Głogowską i zapewni połączenie tej części Poznania z Dworcem Głównym PKP. Następnie będzie kursować przez Towarową i korzystając z możliwości skrętu w prawo – pojedzie przez Św. Marcin oraz Gwarną i Mielżyńskiego w kierunku Garbar. Dalej trasa będzie prowadziła jak dotychczas, przez Środkę, trasę kórnicką i Górny Taras Rataj aż do pętli Starołęka PKM. Tramwaj nr 17 w obu kierunkach będzie kursował na stałe przez Gwarną, co będzie stanowiło nowość w sieci transportowej miasta. Linia nr 17:

GÓRCZYN PKM – Głogowska –– Towarowa – Św. Marcin – Gwarna – Mielżyńskiego – pl. Ratajskiego – pl. Wielkopolski – Małe Garbary – Rondo Śródka – Jana Pawłą II – Kórnicka – Os. Lecha – Chartowo – Żegrze - Hetmańska – Rondo Starołęka – STAROŁĘKA PKM

Linia nr 9 – powrót na Piątkowską, linia nr 19 – nowa linia na Połabskiej i na Dębcu. Na swoją stała trasę z Dębca PKM przez Wildę i centrum do pętli Piątkowska wróci linia nr 9, jednak kursować będzie w takcie co 20 minut z uwagi na utrzymanie obecnej, wysokiej częstotliwości kursowania tramwajów linii nr 11 (co 10 minut). Aby jednak utrzymać w wysokim standardzie komunikację pomiędzy Dębcem i Wildą a centrum, a także w celu zapewnienia drugiej linii na pętli Połabska, uruchomiona zostanie nowa linia nr 19. Tramwaj nr 19 będzie kursował na trasie Połabska – Dębiec PKM wyłącznie w godzinach szczytu, z częstotliwością co 20 minut. Linia nr 9 – częstotliwość co 20 minut.

DĘBIEC PKM - 28 Czerwca 1956 r. - Górna Wilda - Królowej Jadwigi – Strzelecka - Marcinkowskiego – Plac Wolności – 27 Grudnia – Fredry – Most Teatralny – Pułaskiego – Wielkopolska – Małopolska – Wołyńska – Os. Winiary - PIĄTKOWSKA

Linia nr 11:

PIĄTKOWSKA - Os. Winiary - Wołyńska - Małopolska - Wielkopolska - Pułaskiego - Roosevelta - Głogowska - Hetmańska – Rondo Żegrze - UNII LUBELSKIEJ Linia nr 19 – częstotliwość co 20 minut (wyłącznie w godzinach szczytu):

POŁABSKA – Murawa – Winogrady – Pułaskiego – Most Teatralny – Fredry – Gwarna – Św. Marcin (powrót: plac Wolności – 27 Grudnia) - Marcinkowskiego – Podgórna - Strzelecka – Królowej Jadwigi – Górna Wilda – 28 Czerwca 1956r. – DĘBIEC PKM Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Skontaktuj się z nami! Wyślij informację, zdjęcia lub film na adres: [email protected]

Strefa Biznesu: Takie plany mają pracodawcy. Co czeka rynek pracy?