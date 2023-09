Jak bezpiecznie zbierać grzyby? Odpowiada certyfikowany grzybiarz!

- Jak już idziemy do lasu, to trzeba wiedzieć, co się zbiera, trzeba te grzyby znać. Nie można zbierać wszystkich grzybów. Mało znający się grzybiarz zbiera tylko te, które zna. Borowika szlachetnego czy kozaka podejrzewam, że każdy zna. Problem jest w tym, że ludzie zbierają byle co i wkładają do koszyka trujaki. Kurki raczej nie pomylimy na pewno, bo jest bardzo podobna do lisówki, tyko że lisówka jest bardziej więcej pomarańczowa, a kurka zawsze jest żółta