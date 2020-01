Jak chronić zdrowie najmłodszych, kiedy za oknem smog? Zanieczyszczone powietrze przyczyną kolejek kaszlących dzieci w przychodniach

- Będąc ostatnio z synem w przychodni zauważyłem, że dużo rodziców przyprowadza dzieci do lekarza z powodu nieustającego kaszlu. Później usłyszałem, że to przez smog. Podobno zanieczyszczone powietrze powoduje, że coraz więcej dzieci ma problemy, a objawy podobne są do przeziębienia - informuje redakcję „Głosu Wielkopolskiego” pan Leon, tata 4-letniego Piotrka.

Smog może stanowić zagrożenie dla zdrowa i życia. Zdaniem ekspertów, największym ryzykiem obarczone są właśnie dzieci. - Mają więcej energii, na dworze są bardziej aktywne niż dorośli, więcej biegają, tym samym wdychają więcej powietrza. Dlatego właśnie dzieci bardziej narażone są na działanie smogu - mówi Wojciech Augustyniak z Poznańskiego Alarmu Smogowego.

Negatywne działanie smogu na zdrowie najmłodszych podkreślają także lekarze. - Istnieje ścisłe powiązanie pomiędzy stanem powietrza, a nasilającymi się u pacjentów objawami chorób układu oddechowego. W okresie zimowym zgłasza się najwięcej pacjentów z nagłym zaostrzeniem astmy, z chorobami układu oddechowego objawiającymi się kaszlem i stanem zapalnym bez gorączki. Brakuje tu innego wytłumaczenia od właśnie wpływających na nas i na dzieci zanieczyszczeń - mówi Jolanta Silska-Hałupka, pulmonolog, alergolog i pediatra z Poznania.