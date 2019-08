Jak cię zdradza mowa ciała? Może wszystko zepsuć, jeśli nad nią nie panujesz

W relacjach z drugim człowiekiem ważne są nie tylko słowa, ale także komunikat niewerbalny - czyli ten, który wysyłamy za pomocą mowy ciała. W zależności od naszej postawy, tonu głosu, spojrzenia i gestykulacji możemy nadać naszej wypowiedzi pozytywny lub negatywny wydźwięk. Dlatego tak ważna jest mowa ciała w trakcie wystąpień publicznych lub podczas rozmowy o pracę - to ona może zadecydować o naszym sukcesie bądź niepowodzeniu. Zobaczcie, jak odczytywane są sygnały, które wysyła nasze ciało i już dziś popracujcie nad językiem gestów i mimiką, by uniknąć wtopy w ważnym dla was momencie.

