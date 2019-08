Jak długo przechowywać produkty w lodówce? GALERIA

Marnujemy mnóstwo jedzenia. Pewnie też to znasz. Wracasz ze sklepu, wsadzasz coś do lodówki, a po dwóch dniach okazuje się, że jest do wyrzucenia. Biały serek ma żółty osad, wędliny się ślimaczą, a owoce pełne są czarnych plamek. Z czego to wynika? Co zrobić, by nie marnować tyle jedzenia i mieć w lodówce zawsze świeże produkty?

Jak długo można przechowywać w lodówce?

Każdy produkt wymaga innego traktowania. Pierwszym wyznacznikiem jest data ważności, którą znajdziesz na opakowaniu. Wybierając produkty w sklepie zwróć na nią uwagę, szczególnie w przypadku wędlin, serów czy mieszanek sałat - zastanów się, czy jesteś w stanie zjeść produkt w wyznaczonym czasie.

Większym problemem jest jednak przechowywanie jedzenia w otwartych opakowaniach lub takiego, które daty ważności w ogóle nie posiada. Mogą to być: