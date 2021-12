Jak dokarmiać ptaki? Czy jest bezpieczne dla skrzydlatych zwierząt? Rozmowa z ornitologiem z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

- Bezpośredniej pomocy nie potrzebują żadne gatunki. Jednakże wiele z nich, po prostu przyzwyczaiło się do pomocy oferowanej przez człowieka. Klasycznym przykładem są gołębie miejskie. Ale z podawanego im jedzenia korzystają też ptaki krukowate – kawki, gawrony i wrony siwe, a w warunkach lokalnych, np. w Parku Sołackim – także kaczki krzyżówki i łabędzie nieme. Gdybym jednak miał wymienić gatunek, taki pewniak, który przyleci do karmnika, to w Poznaniu – jak zresztą w całej Polsce – najpewniej będzie to sikora bogatka – wyjaśnia prof. Tryjanowski.

Czy powinniśmy dokarmiać ptaki? Jak to robić? Czy jest ono bezpieczne dla skrzydlatych zwierząt? "Coraz więcej faktów przemawia za tym, że dokarmianie odzwyczaja ptaki od walki o przetrwanie, o spryt, a w konsekwencji zmieniają nawet zwyczaje wędrówkowe i stają się osiadłe", jak mówi prof. dr hab. Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który jest współautorem książki – napisanej razem z psychiatrą dr. Sławomirem Murawcem – "Ornitologia terapeutyczna".

Jak ważne jest dokarmiane ptaków w okresie zimowym? Czy w ogóle jest ono bezpieczne dla ptaków? Czy nie odzwyczaja ich od dzikiej natury?

Jeszcze kilka lat temu odpowiedziałbym – bardzo ważne. Jednak od kilku dekad sporo się zmieniło: intensywność zim – stały się znacznie łagodniejsze – i nasza wiedza o efektach dokarmiania. Trudno o jednoznaczną odpowiedź, ale coraz więcej faktów przemawia za tym, że dokarmianie odzwyczaja ptaki od walki o przetrwanie, o spryt, a w konsekwencji zmieniają nawet zwyczaje wędrówkowe i stają się osiadłe. Zobacz też: Już można szczepić dzieci, skierowania są dostępne

Czy dokarmiać powinniśmy tylko zimą?

Tak, w strefie umiarkowanej, a więc w naszym klimacie, kiedy to zima jest najtrudniejszym czasem dla przetrwania wielu gatunków, utarło się, że dokarmiamy ptaki zimą. Jednak w tropikach ptakom lubiącym nektar, np. kolibrom, specjalne karmniki z płynem – woda z cukrem – wystawia się przez cały rok. Gdyby jednak pod definicję dokarmiania dołożyć wystawiane wody w poidełkach, to każdy sezon może mieć swoje żywieniowe potrzeby. I latem to właśnie woda jest czynnikiem kluczowym. Są też specyficzne rodzaje dokarmiania znane za granicą, kiedy dokarmia się bociany białe czy kanie rude w okresie wychowu młodych, kiedy to ich rodzice mają najwięcej pracy. To dość popularna strategia w czynnej ochronie ptaków. Zatem, nie ma jednej prostej odpowiedzi. Co gatunek i kraj, to obyczaj.

Jakie gatunki w Poznaniu najbardziej potrzebują pomocy? A jakie znajdziemy w lokalnym karmniku?

Bezpośredniej pomocy nie potrzebują żadne gatunki. Jednakże wiele z nich, po prostu przyzwyczaiło się do pomocy oferowanej przez człowieka. Klasycznym przykładem są gołębie miejskie. Ale z podawanego im jedzenia korzystają też ptaki krukowate – kawki, gawrony i wrony siwe, a w warunkach lokalnych, np. w Parku Sołackim – także kaczki krzyżówki i łabędzie nieme. Gdybym jednak miał wymienić gatunek, taki pewniak, który przyleci do karmnika, to w Poznaniu – jak zresztą w całej Polsce – najpewniej będzie to sikora bogatka.

Czym najlepiej je dokarmiać? Co powinno znaleźć się w karmniku?

Te rodzaje pokarmu to – po pierwsze słonecznik – uwielbiany przez sikory i dzwońce. Po drugie proso – które przyciąga np. szczygły i czyże. Po trzecie jarzębina – lubiana przez kosy i po czwarte smalec – wykorzystywany przez sikory i wiele innych gatunków. Smalec ma tę zaletę, że ptaki z niego korzystające zasiadają w karmniku na dłużej, co zupełnie różni się od wykorzystywania słonecznika. Sprytne sikory – głównie bogatki i modraszki – biorą po jednym ziarnie i odlatują kawałek dalej. Smalec działa uspokajająco i przez to, że ptaki chwile dłużej przebywają w jednym miejscu, więc można wykonać ładniejsze fotografie naszych karmnikowych gości.

Jaki powinien być karmnik? Czy powinniśmy go zrobić tylko dla małych gatunków, czy może powinien być uniwersalny, aby wszystkie miały do niego dostęp?

Wszystko zależy od naszych możliwości przestrzennych, np. posiadania ogrodu, i finansowych – wszak większy karmnik będzie wymagał częstszego uzupełniania ziarnem czy smalcem – no i wreszcie od preferencji indywidualnych. Są osoby, które uwielbiają dokarmiać tylko sikory i podziwiać ich akrobacje. Są też takie, którym zależy na ściągnięciu do karmnika jak największej liczby gatunków. W tym drugim przypadku kluczem do sukcesu jest właśnie wielkość karmnika i różnorodność oferowanego pożywienia. Wykonane przez nas zespół badania, wskazują, że chcąc przywabić jak największą liczbę gatunków, kluczowe jest podawanie wymienionych wyżej rodzajów pokarmu. By je zmieścić, niezbędny będzie karmnik z szeroką podstawą.

Gdzie go umieścić?

Wszystko zależy od tego, jakie mamy możliwości. Kluczem powinno być bezpieczeństwo, zwłaszcza ochrona przed kotami. Zauważyłem, że wiele osób umieszcza karmnik tak, by sobie na niego spoglądać w trakcie prac kuchennych. Z perspektywy terapeutycznej to świetny pomysł.